Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Испания
Вчера 12:30
 

"Реал" начал переговоры с титулованным немцем

  Комментарии

Поделиться
"Реал" начал переговоры с титулованным немцем

Мадридский "Реал" предложил новый контракт центральному защитнику сборной Германии Антонио Рюдигеру, действующее соглашение которого истекает уже этим летом, передают Vesti.kz.

Поделиться

Переговоры о продлении

По данным испанского журналиста Пепе Альвареса, "сливочные" начали процесс переговоров с 33-летним футболистом и уже сделали официальное предложение о продлении сотрудничества.

Ранее появлялась информация, что сам игрок готов остаться в команде как минимум ещё на один сезон.

Ключевой игрок обороны

Рюдигер выступает за "Реал" с лета 2022 года, когда перебрался в клуб на правах свободного агента из лондонского "Челси".

В текущем сезоне защитник провёл 19 матчей и отметился одним забитым мячом, оставаясь важной частью оборонительной линии "королевского клуба".


Богатая карьера и трофеи

Антонио Рюдигер — один из самых титулованных немецких защитников современности. За свою карьеру он выигрывал крупнейшие турниры на клубном и международном уровне:

  • две Лиги чемпионов УЕФА (с "Челси" и "Реалом");
  • два Клубных чемпионата мира;
  • Лигу Европы УЕФА;
  • чемпионат Испании;
  • Кубок Англии;
  • В составе сборной Германии он также стал победителем Кубка конфедераций.

До перехода в "Реал" защитник выступал за итальянскую "Рому" и немецкий "Штутгарт".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   1/4 финала, мужчины
8 апреля 00:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Бавария
Проголосовало 762 человек

Реклама

Живи спортом!