"Реал" начал переговоры с титулованным немцем

Мадридский "Реал" предложил новый контракт центральному защитнику сборной Германии Антонио Рюдигеру, действующее соглашение которого истекает уже этим летом, передают Vesti.kz.

Переговоры о продлении

По данным испанского журналиста Пепе Альвареса, "сливочные" начали процесс переговоров с 33-летним футболистом и уже сделали официальное предложение о продлении сотрудничества.

Ранее появлялась информация, что сам игрок готов остаться в команде как минимум ещё на один сезон.

Ключевой игрок обороны

Рюдигер выступает за "Реал" с лета 2022 года, когда перебрался в клуб на правах свободного агента из лондонского "Челси".

В текущем сезоне защитник провёл 19 матчей и отметился одним забитым мячом, оставаясь важной частью оборонительной линии "королевского клуба".

Богатая карьера и трофеи

Антонио Рюдигер — один из самых титулованных немецких защитников современности. За свою карьеру он выигрывал крупнейшие турниры на клубном и международном уровне:

две Лиги чемпионов УЕФА (с "Челси" и "Реалом");

два Клубных чемпионата мира;

Лигу Европы УЕФА;

чемпионат Испании;

Кубок Англии;

В составе сборной Германии он также стал победителем Кубка конфедераций.

До перехода в "Реал" защитник выступал за итальянскую "Рому" и немецкий "Штутгарт".

