"Реал" начал переговоры с титулованным немцем

Мадридский "Реал" предложил новый контракт центральному защитнику сборной Германии Антонио Рюдигеру, действующее соглашение которого истекает уже этим летом, передают Vesti.kz.
Переговоры о продлении
По данным испанского журналиста Пепе Альвареса, "сливочные" начали процесс переговоров с 33-летним футболистом и уже сделали официальное предложение о продлении сотрудничества.
Ранее появлялась информация, что сам игрок готов остаться в команде как минимум ещё на один сезон.
Ключевой игрок обороны
Рюдигер выступает за "Реал" с лета 2022 года, когда перебрался в клуб на правах свободного агента из лондонского "Челси".
В текущем сезоне защитник провёл 19 матчей и отметился одним забитым мячом, оставаясь важной частью оборонительной линии "королевского клуба".
Богатая карьера и трофеи
Антонио Рюдигер — один из самых титулованных немецких защитников современности. За свою карьеру он выигрывал крупнейшие турниры на клубном и международном уровне:
- две Лиги чемпионов УЕФА (с "Челси" и "Реалом");
- два Клубных чемпионата мира;
- Лигу Европы УЕФА;
- чемпионат Испании;
- Кубок Англии;
- В составе сборной Германии он также стал победителем Кубка конфедераций.
До перехода в "Реал" защитник выступал за итальянскую "Рому" и немецкий "Штутгарт".
Реклама