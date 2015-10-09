Назван главный виновник ухода Салаха из "Ливерпуля"

История с уходом Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" получила новое развитие, передают Vesti.kz.

Бывший полузащитник сборной Египта Мохаммед Абутрика рассказал, что одной из ключевых причин решения форварда покинуть клуб стали напряжённые отношения с главным тренером Арне Слотом.

По словам Абутрики, между Салахом и тренером в последнее время возникали серьёзные разногласия, и ситуация постепенно зашла слишком далеко. Он прямо заявил, что именно поведение тренера повлияло на решение игрока.

"Одной из причин ухода Салаха стало присутствие Арне Слота. В последнее время у них были проблемы. Ты, Слот, оттолкнул этого человека. Салах хочет спокойно работать и получать удовольствие от следующего этапа своей карьеры. Ему не нужно чьё-то одобрение", – цитирует Абутрику Team Talk.

При этом сам Арне Слот ранее уже комментировал ситуацию и дал понять, что не считает свои решения ошибочными. После разгромного поражения от "Манчестер Сити" в Кубке Англии (0:4) тренер заявил, что не жалеет о своём отношении к египтянину, даже несмотря на то, что тот объявил об уходе.

Слот объяснил, что в течение сезона принимал разные решения по составу, и некоторые из них, возможно, можно было сделать иначе, однако ситуацию с Салахом он не считает ошибкой.

"Оглядываясь назад, я понимаю, что некоторые решения могли быть лучше. Но не в случае с Мо. Я не жалею о том, как поступал. Говорят, что если игрок не играет, то он хочет уйти – но это не всегда так. Если бы это было правдой, он ушёл бы ещё полтора года назад", – отметил Слот.

Тренер также напомнил, что Салах оставался в запасе и раньше, ещё при Юргене Клоппе, например, в матче против "Вест Хэма" в 2024 году, но тогда это не привело к разговорам об уходе. По его словам, подобные решения – часть футбольного процесса, и они не всегда означают конфликт.

Отметим, что Салах по праву считается одной из главных легенд современного "Ливерпуля". За годы выступлений за клуб египетский нападающий выиграл практически все возможные трофеи – Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

