Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Англия
Вчера 12:50
 

Назван главный виновник ухода Салаха из "Ливерпуля"

  Комментарии

Поделиться
Назван главный виновник ухода Салаха из "Ливерпуля" ©x.com/lfc

История с уходом Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" получила новое развитие, передают Vesti.kz

Бывший полузащитник сборной Египта Мохаммед Абутрика рассказал, что одной из ключевых причин решения форварда покинуть клуб стали напряжённые отношения с главным тренером Арне Слотом.

По словам Абутрики, между Салахом и тренером в последнее время возникали серьёзные разногласия, и ситуация постепенно зашла слишком далеко. Он прямо заявил, что именно поведение тренера повлияло на решение игрока.

"Одной из причин ухода Салаха стало присутствие Арне Слота. В последнее время у них были проблемы. Ты, Слот, оттолкнул этого человека.

Салах хочет спокойно работать и получать удовольствие от следующего этапа своей карьеры. Ему не нужно чьё-то одобрение", – цитирует Абутрику Team Talk.

При этом сам Арне Слот ранее уже комментировал ситуацию и дал понять, что не считает свои решения ошибочными. После разгромного поражения от "Манчестер Сити" в Кубке Англии (0:4) тренер заявил, что не жалеет о своём отношении к египтянину, даже несмотря на то, что тот объявил об уходе.

Слот объяснил, что в течение сезона принимал разные решения по составу, и некоторые из них, возможно, можно было сделать иначе, однако ситуацию с Салахом он не считает ошибкой.

"Оглядываясь назад, я понимаю, что некоторые решения могли быть лучше. Но не в случае с Мо. Я не жалею о том, как поступал.

Говорят, что если игрок не играет, то он хочет уйти – но это не всегда так. Если бы это было правдой, он ушёл бы ещё полтора года назад", – отметил Слот.

Тренер также напомнил, что Салах оставался в запасе и раньше, ещё при Юргене Клоппе, например, в матче против "Вест Хэма" в 2024 году, но тогда это не привело к разговорам об уходе. По его словам, подобные решения – часть футбольного процесса, и они не всегда означают конфликт.

"Ливерпуль" нашёл замену Салаху и готов заплатить 100 миллионов

Отметим, что Салах по праву считается одной из главных легенд современного "Ливерпуля". За годы выступлений за клуб египетский нападающий выиграл практически все возможные трофеи – Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Ранее стало известно, что Холанд обогнал Салаха и возглавил рейтинг самых богатых игроков английской Премьер-лиги.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   1/4 финала, мужчины
8 апреля 00:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Бавария
Проголосовало 760 человек

Реклама

Живи спортом!