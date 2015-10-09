"Ливерпуль" готовится к серьёзным изменениям: уход Мохамеда Салаха по окончании сезона ознаменует конец его эпохи на "Энфилде" и вынудит клуб принимать важные решения на трансферном рынке, передают Vesti.kz.

Салах был ключевой фигурой в атаке команды на протяжении нескольких лет и стал одним из самых значимых игроков в современной истории клуба. С его уходом "красные" понесут серьёзную потерю — как по количеству голов, так и по лидерским качествам.

По данным Fichajes.net, основным кандидатом на замену считается 19-летний вингер "Лейпцига" Ян Диоманде, который проводит сильный сезон в Бундеслиге. В клубе считают, что он подходит под игровой стиль команды и способен стать новым лидером.

"Ливерпуль" готов предложить за игрока около 100 миллионов евро. При этом "Лейпциг" не намерен легко расставаться с футболистом, поэтому ключевыми станут переговоры.

Сообщается, что с самим Диоманде уже достигнута договорённость, и он заинтересован в переходе в Премьер-лигу. Теперь решение остаётся за немецким клубом.

