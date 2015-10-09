"Реал" готов отдать 200 миллионов евро за 24-летнего вингера

"Реал" нацелился на Майкла Олисе из "Баварии", которого многие уже называют "новым Гаретом Бэйлом" за его скорость и взрывной стиль игры, передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, руководство клуба видит в нём игрока, способного ломать оборону, создавать постоянную угрозу и решать ключевые моменты.

"Бавария" не планирует упрощать трансфер и оценивает француза примерно в 200 миллионов евро, что отражает его значимость в команде. Несмотря на высокую цену, "Реал" рассматривает этот вариант как стратегическую инвестицию, ориентированную на долгосрочную перспективу и влияние на медийный образ клуба.

Майкл Олисе растёт как игрок в последние сезоны, показывая результативность и способность влиять на исход важных матчей. "Реал" хочет повторить успешный путь Гарета Бэйла, подписав молодого, перспективного игрока с высоким потенциалом стать мировой звездой.

Майкл Олисе представляет "Баварию" с 2024 года, когда перешёл из "Кристал Пэлас" за 53 миллиона евро. В его карьере также был "Рединг". В нынешнем сезоне 24-летний вингер провёл 40 матчей во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 28 ассистов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!