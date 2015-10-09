Без "Арсенала", МЮ и "Ливерпуля": названы пары полуфинала Кубка Англии

Определились полуфинальные пары Кубок Англии — в борьбе за трофей остались лишь два представителя топ-6 АПЛ, передают Vesti.kz.

Итоги жеребьёвки

Сразу после завершения последнего четвертьфинального матча состоялась жеребьёвка 1/2 финала.

Челси — Лидс

Манчестер Сити — Саутгемптон

Полуфинальные встречи состоятся 25 и 26 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия).

Неожиданный состав участников

До этой стадии добрались лишь два представителя так называемой "большой шестёрки" английской премьер-лиги — лондонский "Челси" и "Манчестер Сити".

Остальные гранды завершили борьбу раньше:

"Арсенал" уступил "Саутгемптону" в четвертьфинале (1:2)

"Ливерпуль" на этой же стадии был разгромлен "Сити" (0:4)

"Манчестер Юнайтед" выбыл ещё в третьем раунде, проиграв "Брайтону" (1:2)

Тогда как "Тоттенхэм" уступил "Астон Вилле" (1:2)

Сенсация от "Саутгемптона"

Особое внимание привлекает "Саутгемптон", который остаётся единственным представителем Чемпионшипа (второй по силе дивизион Англии) на этой стадии. Накануне "святые" сенсационно выбили "Арсенал", продолжив впечатляющее выступление в турнире.

Действующий чемпион

Напомним, что в прошлом сезоне Кубок Англии неожиданно завоевал лондонский "Кристал Пэлас", в финальном матче обыгравший "Манчестер Сити" со счётом 1:0.

