"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" и вышел в полуфинал Кубка Англии, передают Vesti.kz.

Встреча 1/4 финала прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере и завершилась со счётом 4:0.

Хет-трик оформил Эрлинг Холанд (39-я минута с пенальти, 45+2-я и 57-я), а также отличился Антуан Семеньо (50-я). При этом вингер гостей Мохамед Салах не реализовал пенальти на 64-й минуте.

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе и отыграл матч до финального свистка.

