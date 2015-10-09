"Реал" усилился игроком сборной Бразилии перед матчем с "Баварией" в ЛЧ

Мадридский "Реал" получил серьёзное усиление перед четвертьфиналом Лиги чемпионов — в строй вернулся защитник сборной Бразилии Эдер Милитао, передают Vesti.kz.

Возвращение к ключевому матчу

В ночь с 7-го на 8-е апреля мадридцы примут мюнхенскую "Баварию" в первом матче 1/4 финала главного еврокубка.

По информации Marca, Милитао, недавно восстановившийся после серьёзной травмы, может выйти в стартовом составе "сливочных". Сообщается, что футболист полностью набрал форму и готов к игре на самом высоком уровне.

Долгое восстановление

Возвращение бразильца на поле состоялось в недавнем матче Ла Лиги против "Мальорки". Тогда защитник появился на замене, однако не смог помочь команде избежать неожиданного поражения со счётом 1:2.

В общей сложности Милитао пропустил около четырёх месяцев.

Карьера и статистика

Ответная встреча с "Баварией" пройдёт в ночь на 16 апреля в Мюнхене (Германия).

Милитао выступает за "Реал" с 2019 года, когда клуб выкупил его контракт у "Порту" за 50 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний защитник провёл 17 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.

"Реал" разгромно проиграл "Барселоне" в чемпионате Испании

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!