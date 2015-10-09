Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Лига чемпионов
Вчера 10:41
 

"Реал" усилился игроком сборной Бразилии перед матчем с "Баварией" в ЛЧ

  Комментарии

Поделиться
"Реал" усилился игроком сборной Бразилии перед матчем с "Баварией" в ЛЧ

Мадридский "Реал" получил серьёзное усиление перед четвертьфиналом Лиги чемпионов — в строй вернулся защитник сборной Бразилии Эдер Милитао, передают Vesti.kz.

Поделиться

Мадридский "Реал" получил серьёзное усиление перед четвертьфиналом Лиги чемпионов — в строй вернулся защитник сборной Бразилии Эдер Милитао, передают Vesti.kz.

Возвращение к ключевому матчу

В ночь с 7-го на 8-е апреля мадридцы примут мюнхенскую "Баварию" в первом матче 1/4 финала главного еврокубка.

По информации Marca, Милитао, недавно восстановившийся после серьёзной травмы, может выйти в стартовом составе "сливочных". Сообщается, что футболист полностью набрал форму и готов к игре на самом высоком уровне.

Долгое восстановление

Возвращение бразильца на поле состоялось в недавнем матче Ла Лиги против "Мальорки". Тогда защитник появился на замене, однако не смог помочь команде избежать неожиданного поражения со счётом 1:2.

В общей сложности Милитао пропустил около четырёх месяцев.


Ответная встреча с "Баварией" пройдёт в ночь на 16 апреля в Мюнхене (Германия).

Карьера и статистика

Милитао выступает за "Реал" с 2019 года, когда клуб выкупил его контракт у "Порту" за 50 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний защитник провёл 17 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   1/4 финала, мужчины
8 апреля 00:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Бавария
Проголосовало 760 человек

Реклама

Живи спортом!