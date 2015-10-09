Испания
Вчера 13:28
 

Чемпион Европы за 70 миллионов попросил "Барселону" ускорить трансфер

Чемпион Европы за 70 миллионов попросил "Барселону" ускорить трансфер ©ФК "Барселона"

Защитник миланского "Интера" и сборной Италии Алессандро Бастони намерен перейти в каталонскую "Барселону" и призывает ускорить переговоры, передают Vesti.kz.

Переговоры уже идут

"Сине-гранатовые" ведут обсуждение условий возможного трансфера с итальянским футболистом. По данным Mundo Deportivo, в "Барселоне" считают, что держат ситуацию под контролем, хотя ряд деталей контракта всё ещё требует согласования.

Сам Бастони заинтересован в скорейшем завершении сделки и настаивает на активизации переговоров с "Интером", полагая, что затягивание процесса может привести к увеличению стоимости перехода.

Финансовая сторона вопроса

Сообщается, что "Барселона" готова предложить за 26-летнего защитника около 55–60 миллионов евро. В то же время миланский клуб рассчитывает выручить за своего игрока более 70 миллионов.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Бастони составляет 70 миллионов евро.


Достижения и карьера

Бастони выступает за "Интер" с 2017 года, когда перешёл из "Аталанты" за 31,1 миллиона евро.

В составе миланцев он добился серьёзных успехов:

  • дважды выигрывал Серию А (2020/21, 2023/24)
  • два раза становился обладателем Кубка Италии
  • трижды выигрывал Суперкубок Италии

На международной арене защитник стал чемпионом Европы в составе сборной Италии, выиграв Евро-2020.

Статистика сезона

В текущем сезоне Бастони провёл 36 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Накануне защитник помог "Интеру" разгромить "Рому" в 31-м туре итальянской Серии А.

