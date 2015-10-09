Италия
Вчера 08:16
 

"Интер" учинил разгром "Роме" в Серии А

"Интер" разгромил на своём поле "Рому" в 31-м туре итальянской Серии А, передают Vesti.kz.

Встреча в Милане завершилась со счётом 5:2.

У хозяев дубль оформил Лаутаро Мартинес (2-я и 52-я минуты), а также отличились Хакан Чалханоглу (45+2-я), Маркус Тюрам (55-я), Николо Барелла (63-я). В составе гостей голы забили Джанлука Манчини (40-я) и Лоренцо Пеллегрини (70-я).

"Интер", набрав 72 очка, закрепил лидерство в турнирной таблице, тогда как "Рома" расположилась на шестой строчке с 54 очками.

В следующем туре "Рома" примет дома "Пизу" (10 апреля), а "Интер" сыграет на выезде с "Комо" (12 апреля).

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 31 23 3 5 71-26 72
2 Милан 30 18 9 3 47-23 63
3 Наполи 30 19 5 6 46-30 62
4 Комо 31 16 10 5 53-22 58
5 Ювентус 31 16 9 6 54-29 57
6 Рома 31 17 3 11 42-28 54
7 Аталанта 31 14 11 6 44-27 53
8 Болонья 31 13 6 12 40-37 45
9 Лацио 31 11 11 9 32-29 44
10 Сассуоло 31 12 6 13 38-41 42
11 Удинезе 31 11 7 13 35-42 40
12 Торино 31 10 6 15 35-53 36
13 Парма 31 8 11 12 22-39 35
14 Дженоа 31 8 9 14 36-44 33
15 Фиорентина 31 7 11 13 36-44 32
16 Кальяри 31 7 9 15 32-44 30
17 Лечче 31 7 6 18 21-43 27
18 Кремонезе 31 6 9 16 26-46 27
19 Верона Хеллас 31 3 9 19 22-53 18
20 Пиза 31 2 12 17 23-55 18

