"Интер" учинил разгром "Роме" в Серии А

"Интер" разгромил на своём поле "Рому" в 31-м туре итальянской Серии А, передают Vesti.kz.

Встреча в Милане завершилась со счётом 5:2.

У хозяев дубль оформил Лаутаро Мартинес (2-я и 52-я минуты), а также отличились Хакан Чалханоглу (45+2-я), Маркус Тюрам (55-я), Николо Барелла (63-я). В составе гостей голы забили Джанлука Манчини (40-я) и Лоренцо Пеллегрини (70-я).

"Интер", набрав 72 очка, закрепил лидерство в турнирной таблице, тогда как "Рома" расположилась на шестой строчке с 54 очками.

В следующем туре "Рома" примет дома "Пизу" (10 апреля), а "Интер" сыграет на выезде с "Комо" (12 апреля).

