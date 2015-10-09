"Барселона" нашла конкурента Левандовски в Бундеслиге

В "Барселоне" всерьёз рассматривают вариант с усилением линии атаки и всё больше склоняются к тому, что летом команде нужен новый нападающий, передают Vesti.kz.

Причина – нестабильная игра в атаке по ходу сезона и желание тренерского штаба видеть впереди более мобильного и универсального форварда.

По информации El Nacional, в раздевалке уже понимают, что летом в атаке могут произойти серьёзные изменения. Роберт Левандовски, судя по всему, тоже осознаёт, что в следующем сезоне у него появится серьёзный конкурент за место в составе.

При этом речь идёт не о Ферране Торресе. Его будущее в клубе остаётся неопределённым: контракт подходит к концу, переговоры о продлении не ведутся, поэтому вариант с продажей летом выглядит вполне реальным.

Сообщается, что "Барселона" внимательно следит за нападающим "Хоффенхайма" Фисником Аслани. Молодой форвард проводит сильный сезон в Бундеслиге и недавно снова привлёк внимание после матча против "Майнца", где отметился красивым голом и был одним из самых активных игроков своей команды.

В каталонском клубе считают, что Аслани хорошо подходит под требования Ханси Флика. Тренер ищет не классического центрального нападающего, а более современного форварда – мобильного, умеющего играть в подыгрыше, открываться между линиями, смещаться на фланги и участвовать в комбинационной игре.

Кроме того, важным фактором является возможная стоимость трансфера. По предварительной информации, сумма может составить менее 30 миллионов евро, что делает сделку относительно доступной для "Барселоны" с учётом финансовых ограничений клуба.

Отметим, что с момента перехода в "Барселону" летом 2022 года Роберт Левандовски стал главным бомбардиром команды, выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании, стал лучшим бомбардиром чемпионата и забил более 100 голов за клуб.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!