Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Испания
Вчера 13:45
 

Решение Флика может заставить воспитанника уйти из "Барселоны"

  Комментарии

Поделиться
©x.com/fcbarcelona_es

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик уже определился с будущим Жоау Канселу в команде, передают Vesti.kz

Поделиться

Немецкий специалист остался очень доволен игрой португальского защитника и хотел бы сохранить его в составе не только до конца сезона, но и на более длительный срок.

По информации Sport.es, Флик видит Канселу основным левым защитником и рассчитывает, что клубу удастся договориться с "Аль-Хилялем" о полноценном трансфере летом. В "Барселоне" надеются закрыть сделку уже в июне, если саудовский клуб согласится отпустить игрока.

При этом возможное подписание Канселу может серьёзно повлиять на судьбу другого защитника – Алехандро Бальде.

Сообщается, что каталонский клуб готов рассмотреть предложения по испанскому футболисту, если поступит выгодное предложение. Таким образом, приход Канселу на постоянной основе может изменить расстановку сил на левом фланге обороны.


 

Отметим, что Канселу присоединился к "Барселоне" зимой на правах аренды и быстро стал важным игроком команды. В 13 матчах за каталонцев он уже успел забить один гол и отдать две результативные передачи, а также добавил команде вариативности в атаке за счёт своей универсальности – португалец может играть сразу на нескольких позициях в обороне и полузащите.

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   1/4 финала, мужчины
8 апреля 00:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Бавария
Проголосовало 762 человек

Реклама

Живи спортом!