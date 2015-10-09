КПЛ
Новый тренер "Актобе" принял решение по Нани

Футбольный клуб "Актобе" объявил состав на гостевой матч четвёртого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против "Улытау". Встреча начнётся в Жезказгане в 15:00 по казахстанскому времени, сообщают Vesti.kz.

Это будет первый матч красно-белых под руководством словацкого специалиста Штефана Тарковича. На свою дебютную игру у руля "Актобе" он принял решение оставить на скамейке запасных 39-летнего португальского вингера Луиша Нани. Стартовый состав выглядит следующим образом:


Напомним, что после трёх туров в активе "Актобе" три очка. Они проиграли два последних матча, после чего произошла тренерская перестановка.

О прямой трансляции этой встречи и ещё трёх матчей КПЛ можете узнать ниже:

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

