"Реал" потерпел сенсационное поражение в чемпионате Испании

"Мальорка" вырвала победу над мадридским "Реалом" в 30-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Пальме-де-Мальорке и завершилась со счётом 2:1.

Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Ману Морланеса на 42-й минуте. Мадридцы отыгрались стараниями Эдера Милитао на 88-й. На 90+1-й минуте гол Ведата Мурики принёс "Мальорке" домашнюю победу.

"Реал" с 69 очками продолжает занимать второе место в турнирной таблице: "сливочные" не сумели сократить 4-очковое отставание от лидирующей "Барселоны", сыгравшей на один матч меньше. "Мальорка", набрав 31 балл, располагается на 17-й позиции.

В следующем туре "Реал" примет дома "Жирону" (10 апреля), а "Мальорка" встретится на своём поле с "Райо Вальекано" (12 апреля).

