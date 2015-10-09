Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 16:34
 

"Барселоне" предложили двух форвардов за 120 миллионов вместо Левандовски

  Комментарии

Поделиться
"Барселоне" предложили двух форвардов за 120 миллионов вместо Левандовски ©ФК Барселона

Каталонской "Барселоне" предложили два варианта для усиления позиции центрального нападающего, передают Vesti.kz.

Поделиться

Каталонской "Барселоне" предложили два варианта для усиления позиции центрального нападающего, передают Vesti.kz.

Несмотря на хорошую форму поляка Роберта Левандовски, "сине-гранатовые" продолжают рассматривать разных футболистов, которые смогут заменить 36-летнего форварда в команде.

Итальянский "Ювентус" предложил испанскому гранду игрока сборной Сербии Душана Влаховича, который показывает нестабильные результаты в текущем сезоне. За 35 матчей он забил 14 мячей и отдал три результативные передачи. На данный момент 25-летний нападающий оценивается в 45 миллионов евро.


Более привлекательным вариантом для руководства каталонцев является футболист, принадлежащий другому клубу Серии А - "Наполи". Это нигериец Виктор Осимхен, на правах аренды выступающий в турецком "Галатасарае".

В новой команде он успел отличиться 26 раз в 31 матче, а также отдать пять ассистов. Однако, как сообщает FCBN, неаполитанцы готовы отпустить своего футболиста лишь за сумму отступных, которая составляет 75 миллионов евро.


В свою очередь, Левандовски продолжает поддерживать высокую результативность. В текущей кампании у него 38 голов и три результативных паса в 42-х встречах. Контракт поляка с "Барселоной" истекает в июне 2026 года.

Ранее "Барселона", "Сити" и ПСЖ нашли своего Сатпаева. Также стало известно, что экс-звезда "Барселоны" может занять место Анчелотти в "Реале".

20-летний талант отверг предложение ПСЖ и выбрал "Барселону"

Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Вулвергемптон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Вулверхэмптон Уондерерс
Вулверхэмптон Уондерерс
(Вулвергемптон)
- : -
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Вулверхэмптон Уондерерс
Ничья
Вест Хэм Юнайтед
Проголосовало 1 человек
Барселона Ла Лига Еврофутбол Футбол Ювентус

Реклама

Живи спортом!