"Барселоне" предложили двух форвардов за 120 миллионов вместо Левандовски

Каталонской "Барселоне" предложили два варианта для усиления позиции центрального нападающего, передают Vesti.kz.

Несмотря на хорошую форму поляка Роберта Левандовски, "сине-гранатовые" продолжают рассматривать разных футболистов, которые смогут заменить 36-летнего форварда в команде.

Итальянский "Ювентус" предложил испанскому гранду игрока сборной Сербии Душана Влаховича, который показывает нестабильные результаты в текущем сезоне. За 35 матчей он забил 14 мячей и отдал три результативные передачи. На данный момент 25-летний нападающий оценивается в 45 миллионов евро.

Более привлекательным вариантом для руководства каталонцев является футболист, принадлежащий другому клубу Серии А - "Наполи". Это нигериец Виктор Осимхен, на правах аренды выступающий в турецком "Галатасарае".

В новой команде он успел отличиться 26 раз в 31 матче, а также отдать пять ассистов. Однако, как сообщает FCBN, неаполитанцы готовы отпустить своего футболиста лишь за сумму отступных, которая составляет 75 миллионов евро.

В свою очередь, Левандовски продолжает поддерживать высокую результативность. В текущей кампании у него 38 голов и три результативных паса в 42-х встречах. Контракт поляка с "Барселоной" истекает в июне 2026 года.

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