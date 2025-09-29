Испания
Сегодня 09:40

"Барселона" сотворила историю перед матчем с ПСЖ

©ФК "Барселона"

Каталонская "Барселона" отметилась уникальным достижением в матче 7-го тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада" - 2:1, передают Vesti.kz.

Ямаль вернулся на поле и помог "Барселоне" обойти "Реал" в Ла Лиге

Защитник "Барселоны" помог повторить бомбардирский рекорд

"Сосьедад" открыл счёт во встрече, однако французский защитник каталонцев Жюль Кунде точным ударом головой восстановил равновесие. Этот гол стал особенным — он, как сообщает OptaJose, позволил "сине-гранатовым" повторить клубный рекорд: команда забивает в 44 матчах подряд во всех турнирах.

Левандовски принёс победу "Барсе" и огорчил "Реал"

Во втором тайме 18-летний Ламин Ямаль, впервые вышедший на поле после травмы, ассистировал Роберту Левандовски. Польский форвард головой оформил победный мяч (2:1), благодаря которому "Барселона" вышла на первое место в чемпионате, обогнав мадридский "Реал".

81-летний рекорд удался "сине-гранатовым"

В последний раз каталонцы забивали в 44 играх подряд более 80 лет назад — с ноября 1942 по февраль 1944 года. Тогда на их счёту было 139 голов. Нынешняя команда под руководством немецкого специалиста Ханси Флика оформила 126 мячей в рамках текущей серии.

Следующий матч "Барселона" проведет в Лиге чемпионов УЕФА — в рамках второго тура общего этапа каталонцы встретятся с французским "Пари Сен-Жермен". Игра пройдёт в Испании в ночь с 1 на 2 октября.

Ранее стало известно, что экс-наставник "Барселоны" испанский специалист Хави Эрнандес может вернуться на тренерский мостик ради работы в английской премьер-лиге (АПЛ).

Добавим также, что норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд сделал выбор между "Барселоной" и "Реалом".

Самый дорогой игрок в мире заявил о возвращении в состав "Барселоны"

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
2 Реал М 7 6 0 1 16-8 18
3 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
4 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
5 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
6 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
7 Атлетико М 7 3 3 1 14-9 12
8 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
9 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
10 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
11 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
12 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
13 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
14 Реал Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
15 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
16 Райо Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
17 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
18 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
19 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
20 Реал Овьедо 6 1 0 5 2-11 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →