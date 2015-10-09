Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 17:35
 

Эрлинг Холанд сделал выбор между "Барселоной" и "Реалом"

Эрлинг Холанд. ©ФК "Манчестер Сити"

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд снова оказался в центре внимания европейской прессы — в Испании заговорили о его будущем и возможном трансфере в один из топ-клубов Ла Лиги, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, в "Барселоне" уверены, что 25-летний форврад склоняется именно к переходу в их команду, а не в мадридский "Реал". Ключевым фактором в этом решении называют желание форварда построить поколенческое партнёрство с главным талантом каталонцев Ламином Ямалем.

Испанские гранды давно следят за прогрессом норвежца, однако в последнее время именно "сине-гранатовые" чаще фигурируют в слухах о его будущем. Руководство клуба верит, что связка Холанд – Ямаль станет основой проекта на ближайшие годы и позволит вернуть команде статус доминирующей силы в Европе.

Напомним, в своем дебютном сезоне за "Манчестер Сити" Холанд установил рекорд английской премьер-лиги (АПЛ) по количеству голов за один розыгрыш - 36 мячей. В нынешней кампании-2025/26 он также демонстрирует впечатляющую форму: в шести матчах АПЛ на его счету уже восемь забитых мячей и одна результативная передача. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 180 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2 Кристал Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
3 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 11-4 11
4 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
5 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
6 Манчестер Сити 6 3 1 2 14-6 10
7 Арсенал 5 3 1 1 10-2 10
8 Челси 6 2 2 2 11-8 8
9 Фулхэм 5 2 2 1 6-5 8
10 Брайтон энд Хов Альбион 6 2 2 2 9-9 8
11 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 6-9 8
12 Эвертон 5 2 1 2 6-5 7
13 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 7-11 7
15 Ньюкасл Юнайтед 5 1 3 1 3-3 6
16 Ноттингем Форест 6 1 2 3 5-10 5
17 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
18 Астон Вилла 5 0 3 2 1-5 3
19 Вест Хэм Юнайтед 5 1 0 4 5-13 3
20 Вулверхэмптон Уондерерс 6 0 1 5 4-13 1

