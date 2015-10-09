Ямаль вернулся на поле и помог "Барселоне" обойти "Реал" в Ла Лиге

Каталонская "Барселона" одержала волевую победу над "Реал Сосьедадом" в рамках 7-го тура Ла Лиги — 2:1, передают Vesti.kz.

Открыл счёт в матче защитник гостей Альваро Одриосола на 31-й минуте. "Сине-гранатовые" ответили ещё до перерыва — на 43-й минуте точным ударом отличился игрок сборной Франции Жюль Кунде.

Во втором тайме хозяева вышли вперёд: на 59-й минуте гол забил польский нападающий Роберт Левандовски после передачи Ламина Ямаля, который впервые за четыре матча вернулся на поле после травмы. Позже 18-летний вундеркинд ещё раз огорчил соперника, но его гол отменили из-за оффсайда.

Благодаря этой победе команда Ханси Флика набрала 19 очков и опередила мадридский "Реал" (18 очков) в борьбе за лидерство в чемпионате. "Сосьедад" с 5 очками остался на 17-м месте.

