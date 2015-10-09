"Барселона" может упустить трансфер мечты: все из-за Роналду

"Барселона" продолжает поиски усиления атакующей линии, однако неожиданным препятствием может стать саудовский "Аль-Наср". Клуб из Эр-Рияда готов предложить "Ливерпулю" 85 миллионов евро за Луиса Диаса - сумму, превышающую рыночную стоимость игрока, передают Vesti.kz.

Если трансфер состоится, каталонцы лишатся возможности подписать колумбийца, которого рассматривали как приоритетную цель на левый фланг атаки. Диас давно находится в сфере интересов "Барселоны" благодаря своей скорости и умению обыгрывать соперников один в один.

Интерес "Аль-Насра" напрямую связан с будущим Криштиану Роналду. В случае ухода португальца клуб намерен срочно найти замену, и Диас стал одной из ключевых кандидатур. Для "Ливерпуля" щедрое предложение из Саудовской Аравии выглядит особенно привлекательно: сумма превышает первоначальные ожидания клуба, и в случае успешных переговоров по Вирцу "красные" могут безболезненно отпустить колумбийца.

"Барселоне" в такой ситуации остается лишь надеяться на быструю реакцию - как сообщает Don Balon, спортивный директор Деку и руководство клуба осознают, что "эффект Криштиану" может разрушить их трансферный план.

Финансовая сторона также осложняет сделку. "Барселона" по-прежнему испытывает трудности с бюджетом, а запрашиваемая "Ливерпулем" сумма - от 70 до 80 миллионов евро - выглядит непосильной. Дополнительным фактором риска является отсутствие гарантированного места в основе для Диаса, что делает трансфер еще более сомнительным.

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Отметим, что "Аль-Наср" активно работает над тем, чтобы сохранить Роналду, и ради этого клуб готов пойти на дорогостоящие приобретения.