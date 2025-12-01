Испания
Сегодня 14:28

"Барселона" может лишиться Флика из-за "Реала"

©x.com/fcbarcelona_cat

В "Барселоне" усиливается напряжение вокруг Ханси Флика, главный тренер всерьез рассматривает уход по окончании сезона, если "Реал" станет чемпионом Испании, передают Vesti.kz.

Как пишет Defensa Central, поражение от "Челси" и череда слабых игр стали переломным моментом – Флик выглядит эмоционально истощенным и недовольным тем, как команда утратила интенсивность, дисциплину и прошлогоднюю идентичность.

В клубе признают, что оборона проваливается, прессинг просел, а ряд игроков перестали выполнять требования тренера. А журналистка COPE Элена Кондис утверждает, что Флик "чувствует бессилие" и больше не видит в команде прежнего потенциала.

Несмотря на контракт до 2027 года, его возможный уход станет реальностью, если "Барса" проиграет титульную гонку "Реалу" – это будет для Флика подтверждением, что проект окончательно потерял курс.

В Мадриде ситуацию не комментируют, сосредоточившись на собственных задачах. Хаби Алонсо считает, что команда способна прибавить – но только при полной самоотдаче и дисциплине игроков. 

Напомним, что после крупной победы над "Барсой" тренер "Челси”" выделил двух игроков, которых сравнил с Месси и Роналду.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 14 11 1 2 39-16 34
2 Реал М 14 10 3 1 29-13 33
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 14 8 5 1 25-11 29
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 14 6 2 6 14-17 20
9 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
10 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
11 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Реал Овьедо 14 2 4 8 7-20 10
20 Леванте 14 2 3 9 16-26 9

