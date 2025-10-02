Испания
Сегодня 15:54

Алонсо решил избавиться от игрока "Реала" после матча с "Кайратом"

Хаби Алонсо. ©ФК "Реал Мадрид"

Ситуация с уругвайским полузащитником Федерико Вальверде в мадридском "Реале" становится всё более напряжённой, передают Vesti.kz.

Матч против "Кайрата" стал судьбоносным для звезды "Реала"?

Ранее главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо не включил хавбека в основной состав на матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата" (5:0). Это сразу же породило волну слухов в испанских СМИ — утверждалось, что Вальверде якобы недоволен решениями нового наставника и может покинуть клуб.

Сам игрок не стал оставаться в стороне и оперативно опроверг это, заявив, что все обвинения ложны и он полностью предан мадридской команде.

Игрок "Реала" устроил скандал перед матчем в Алматы

Однако история получила продолжение. Как сообщает Don Balon, уругваец не вышел на разминку вместе с остальными запасными перед матчем "королевского клуба" в Алматы. Это неожиданное поведение уругвайца ещё больше обострило ситуацию и единственным выходом из неё, по данным источника, станет продажа самого Вальверде.

Алонсо готов продать лидера "Реала" в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" стал одним из главных претендентов на подписание полузащитника, если тот решит покинуть "Реал". Алонсо предупредил: если Федерико изменит отношение и прекратит недисциплинированное поведение, он будет играть. Если нет — как только поступит достойное предложение, полузащитник покинет клуб, так как тренер не потерпит нарушений в раздевалке "сливочных".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
2 Реал М 7 6 0 1 16-8 18
3 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
4 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
5 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
6 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
7 Атлетико М 7 3 3 1 14-9 12
8 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
9 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
10 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
11 Валенсия 7 2 2 3 9-12 8
12 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
13 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
14 Реал Овьедо 7 2 0 5 4-12 6
15 Реал Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
16 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
17 Райо Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
18 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
19 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
20 Жирона 7 0 3 4 3-16 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →