Мейвезер "выбрал" фаворита в трилогии Головкина и "Канело"

Украинский боксер-профессионал Иван Редкач рассказал о предпочтениях Флойда Мейвезера-младшего в трилогии Геннадия Головкина с Саулем "Канело" Альваресом и добавил совместное фото с известным американцем, передает корреспондент Vesti.kz.

Третье противостояние Головкина с "Канело" снова пройдет в Лас-Вегасе, а Редкач сделал заявление.

"@floydmayweather тоже поддерживает @gggboxing 🙏🙏🙏 Вперед, GGG", - написал украинец к посту.

Ранее Редкач обратился к Головкину, пожелав удачи казахстанцу. Украинец и тут добавил фото.

Известны новые подробности гонораров Головкина и "Канело" за трилогию

Головкин тяжелее "Канело"? Конкуренты взвесились перед трилогией

Ранее участники трилогии прошли официальную церемонию взвешивания, а их противостояние в Казахстане покажут в прямом эфире. Боксеры выбрали себе перчатки, а Головкин сделал еще одно заявление.

Добавим, что третье противостояние конкурентов снова пройдет на арене T-Mobile. По казахстанскому времени бой пройдет утром в воскресенье, 18 сентября, и будет показан в прямом эфире телеканалами Qazaqstan и Qazsport.

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