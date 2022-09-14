Известный украинский боксер оставил послание Головкину перед боем с "Канело"

Известный украинский боксер Иван Редкач обратился к казахстанцу Геннадию Головкину перед третьим боем против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Трилогия состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Там же прошли их первые два поединка в 2017 и 2018 годах: первый завершился спорной ничьей, а второй судейским решением выиграл "Канело".

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"Удачи, Геннадий, и твоей команде. Вы достойны чемпионства. С Богом, команда GGG", - подписал Редкач совместное фото, опубликованное в Instagram.

Напомним, на кону предстоящего боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет Альварес. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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