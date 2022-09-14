"Ем больше бургеров". Как Головкин прибыл в Лас-Вегас и шутил перед боем с "Канело"

Казахстанский боксер Геннадий Головкин и его соперник мексиканец Сауль "Канело" Альварес прибыли на бой, передает корреспондент Tengrinews.kz Юлия Милова из Лас-Вегаса.

Торжественная встреча боксеров состоялась в отеле MGM Grand. Вход для болельщиков был свободный. Чтобы увидеть любимых боксеров, они занимали места за несколько часов.

Головкин появился перед фанатами под песню Seven Nation Army американской группы The White Stripes, под которую выходит и на поединки. На нем был специальный костюм от компании Jordan, с которой он сотрудничает на этот поединок.

Альварес прибыл после GGG под аккомпанемент мексиканских музыкантов. Боксеры провели первую дуэль взглядов в рамках мероприятий, которые состоятся в Лас-Вегасе перед боем.

"У меня отличные воспоминания от двух предыдущих боев, - отметил Головкин, говоря о предстоящей трилогии. – Я очень рад быть здесь".

На кону предстоящего поединка стоят только пояса Альвареса, который является абсолютным чемпионом в суперсреднем весе. Головкин обычно выступает в более легком среднем дивизионе. На этот раз казахстанской звезде бокса не придется укладываться в 72 килограмма, так как лимит составляет 76,2 килограмма.

"Чувствую себя прекрасно. Чуть больше ужинов, больше бургеров, больше такос", - пошутил Геннадий.

В четверг боксеры дадут последнюю официальную пресс-конференцию, а в пятницу состоится официальная церемония взвешивания.

По казахстанскому времени бой пройдет утром в воскресенье, 18 сентября.

Напомним, что Головкин и Альварес встречались дважды, и оба поединка завершились спорными результатами. Так, в сентябре 2017-го судьи присудили ничью, а спустя год отдали победу Альваресу.

©Турар Казангапов

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