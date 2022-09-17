Головкин сделал объявление перед трилогией с "Канело"

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) сделал заявление с напоминанием о трилогии с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) из Мексики, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он обратился к фанатам бокса.
Ранее Головкину "предложили" следующий поединок, а GGG поддержали именитые боксеры.
"День поединка!", - объявил казахстанец и добавил фото.
Добавим, что третье противостояние конкурентов снова пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, но уже во втором среднем весе. По казахстанскому времени бой пройдет утром в воскресенье, 18 сентября, и будет показан в прямом эфире.
Головкина "вызвали" на титульный бой после трилогии с "Канело"
It’s FIGHT DAY! pic.twitter.com/QfxClavoIr— Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) September 17, 2022
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