Головкин - "Канело". Прямая трансляция боя

Завтра, 18 сентября, по казахстанскому времени Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) проведет третий бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Вечер бокса в прямом эфире покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan. Трансляция начнется 18 сентября в 06:00 по времени Нур-Султана и будет также доступна на официальных сайтах каналов.

В шесть утра начнется основной кард, а главный бой стартует ориентировочно после 8:00.

Прямая трансляция на телеканале Qazsport

Прямая трансляция на телеканале Qazaqstan

Головкин тяжелее "Канело"? Конкуренты взвесились перед трилогией

Отметим, что третий бой пройдет на T-Mbile Arena, где состоялись два предыдущих поединка. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018-м победил "Канело".

В предстоящем поединке на кону будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет Альварес. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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