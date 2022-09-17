Головкин тяжелее "Канело"? Конкуренты взвесились перед трилогией

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) из Мексики прошли официальную церемонию взвешивания перед трилогией в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее конкуренты ответили на вопросы СМИ.

Лимит второго среднего веса составляет 168 фунтов (76,2 килограмма). Казахстанец на весах показал 167,8 фунта, а его конкурент из Мексики - 167,4.

Головкин и Альварес определят в очной встрече абсолютного чемпиона мира в дивизионе: боксеры разыграют титулы IBF, WBA Super, WBO и WBC, которые принадлежат мексиканцу.

Добавим, что третье противостояние конкурентов снова пройдет на арене T-Mobile. По казахстанскому времени бой пройдет утром в воскресенье, 18 сентября, и будет показан в прямом эфире телеканалами Qazaqstan и Qazsport.

Взвешивание прошли еще два участника события - Али Ахмедов (18-1, 14 КО) и Габриэль Росадо (26-15-1, 15 КО). Казахстанец во время взвешивания показал 167,8 фунта, а его американский соперник - 167,6.

На кону этого поединка будут стоять два пояса во втором среднем весе - WBC Silver и "североамериканский" пояс чемпиона IBF.

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Добавим, что гимн Казахстана перед трилогией исполнит Димаш Кудайберген. Ранее Головкин с "Канело" прошли дуэль взглядов и рассказали о своих мыслях перед поединком. Казахстанец сделал заявление, а его соперник высказался об исходе встречи в ринге.

В поддержку GGG в Казахстане вышла песня, а мексиканца уличили в употреблении химии. Едет поддержать Головкина еще один чемпион мира - Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО), а в СМИ появились гонорары боксеров.

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