Вышла песня про Головкина. Чебатков на испанском предъявил "Канело"

Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) готовится к трилогии с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), а в Казахстане сняли клип в поддержку известного соотечественника, сообщает корреспондент Vesti.kz. Пятиминутное видео должно зацепить фанатов GGG.

В съемках приняли участие не только стэндап-комик Евгений Чебатков и рэп-исполнители Abyken, Jaman T и ZAQ, но и такие звезды спорта, как Серик Сапиев и Илья Ильин.

Музыканты объясняют значимость GGG для Казахстана, а Чебатков на испанском языке обратился к "Канело", пригласив мексиканца в Казахстан, "где его ждут".

Ранее участники вечера поединка Головкин - Альварес ответили на вопросы СМИ и провели дуэль взглядов.

"Канело" рассказал о плане победы над казахстанцем, а Головкин сделал заявление перед трилогией.

Головкин и "Канело" провели дуэль взглядов на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе

Напомним, что в эти выходные они проведут трилогию. Поединок состоится на арене T-Mobile. По казахстанскому времени он пройдет утром в воскресенье, 18 сентября, и будет показан в прямом эфире телеканалами Qazaqstan и Qazsport.

Гимн Казахстана перед боем исполнит Димаш Кудайберген. На кону будут стоять пояса Альвареса, который является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

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