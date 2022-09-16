Али Ахмедов и Габриэль Росадо провели дуэль взглядов в Лас-Вегасе

Казахстанский боксер Али Ахмедов (18-1, 14 КО) и американец Габриэль Росадо (26-15-1, 15 КО) встретились на финальной пресс-конференции перед боем в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боксеры обменялись комментариями по предстоящему поединку и провели дуэль взглядов.

Их бой станет вторым соглавным в рамках шоу, где главной станет трилогия GGG - "Канело". На кону будут стоять два пояса во втором среднем весе - WBC Silver и "североамериканский" пояс чемпиона IBF.

Видеоинтервью с Али Ахмедовым можно посмотреть ниже.

Головкин и "Канело" провели дуэль взглядов на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе

Напомним, что вечер бокса состоится на арене T-Mobile. По казахстанскому времени он пройдет утром в воскресенье, 18 сентября, и будет показан в прямом эфире телеканалами Qazaqstan и Qazsport. Гимн Казахстана перед боем исполнит Димаш Кудайберген.

На кону боя Головкин - Альварес будут стоять пояса мексиканца, который является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

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