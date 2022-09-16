Головкин и "Канело" провели дуэль взглядов на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) встретились на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе (штат Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Боксеры встретились лицом к лицу впервые после торжественной церемонии официального прибытия в город.
Напомним, что в эти выходные они проведут трилогию. Поединок состоится на арене T-Mobile. По казахстанскому времени он пройдет утром в воскресенье, 18 сентября, и будет показан в прямом эфире телеканалами Qazaqstan и Qazsport. Гимн Казахстана перед боем исполнит Димаш Кудайберген.
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