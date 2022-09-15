Али Ахмедов будет драться с экс-соперником Головкина за пояс от WBC

Казахстанец Али Ахмедов за победу над американцем Габриэлем Росадо получит пояс WBC Silver во втором среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz из Лас-Вегаса. Ранее были оценены шансы Ахмедова в противостоянии.

Ранее стало известно, что на кону в поединке Ахмедова с Росадо будет стоять "североамериканский" пояс чемпиона IBF, но позже информация была обновлена - добавлен новый титул.

Димаш Кудайберген исполнит гимн Казахстана на трилогии Головкин - "Канело"

Напомним, что Ахмедов выступит в андеркарте трилогии Головкин - "Канело". По казахстанскому времени бой состоится утром в воскресенье, 18 сентября, в Лас-Вегасе (Невада, США).

Ранее стало известно, что в прямом эфире его покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport, а гимн исполнит Димаш Кудайберген.

Интересы Ахмедова представляет промоутерская компания GGG Promotions, основателем которой является Головкин. GGG сам встречался с Росадо в 2013 году, победив его техническим нокаутом в седьмом раунде.

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