Прямая трансляции схватки двукратной чемпионки Азии из Казахстана за золото ЧМ по борьбе

Сегодня, 15 сентября, казахстанка Жамиля Бакбергенова поборется за золото чемпионата мира в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz. Эта медаль станет второй на ЧМ.

Двукратная чемпионка Азии Бакбергенова, выступающая в весовой категории до 72 килограммов в женской борьбе, встретится с Амит Элор из США.

Эту схватку в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Трансляция начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

Добавим, ранее борец греко-римского стиля Айдос Султангали (до 60) принес Казахстану первую медаль турнира, а Амангали Бекболатов (до 55) упустил победу в решающей схватке.

Двукратная чемпионка Азии по борьбе из Казахстана вышла в финал ЧМ

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