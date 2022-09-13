Чемпион Азии из Казахстана получил конкурента за медаль ЧМ по борьбе

Казахстанский борец Айдос Султангали узнал соперника в схватке за третье место на чемпионате мира в Белграде, сообщает корреспондент Vesti.kz. Еще два участника пробивались через утешительные поединки.

26-летний чемпион Азии-2021 и призер ЧМ-2018, пробившийся в схватку за бронзу в категории до 60 килограммов, встретится с венгром Кристианом Кечкемети. Схватка пройдет сегодня, 13 сентября.

28-летний тяжеловес Алимхан Сыздыков (до 130), также владеющий континентальным титулом, но 2022 года, в утешительном турнире проиграл Сабаху Салеху Шариати из Азербайджана (2:3) и завершил выступление в Сербии.

26-летняя казахстанка Марина Седнева (до 55), являющаяся бронзовым призером ЧА-2019, в утешительном турнире выиграла у Эльвиры Камалоглу из Турции (5:0), но затем уступила китаянке Менгу Си (0:10) и тоже покинула турнир.

Добавим, что чемпионат мира по видам борьбы проходит в Белграде и завершится 18 сентября.

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