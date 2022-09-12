Первая медаль? Казахстанец вышел в схватку за бронзу ЧМ по борьбе

Казахстанский борец Айдос Султангали вышел в схватку за третье место на чемпионате мира в Белграде, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он сумел переломить ход встречи.

26-летний Султангали проиграл в 1/2 финала вице-чемпиону мира Жоламану Шаршенбекову из Кыргызстана.

Первая половина схватки завершилась со счетом 0:3 в пользу конкурента, а после перерыва Шаршенбеков развил успех - 0:7.

Следующий соперник казахстанца определится через утешительные схватки, которые пройдут завтра, 13 сентября.

Ранее казахстанец Амангали Бекболатов, выступающий в категории до 55 килограммов, упустил медаль турнира, когда проиграл Жасурбеку Ортикбоеву из Узбекистана. ЧМ по видам борьбы продлится до 18 сентября.

Казахстанский борец вышел в 1/2 финала после камбэка на чемпионате мира