Казахстанский борец вышел в 1/2 финала после камбэка на чемпионате мира

Казахстанский борец Айдос Султангали вышел в полуфинал чемпионата мира после волевой победы на турнире в Белграде, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он сумел переломить ход встречи.

26-летний Султангали проиграл первую половину схватки китайцу Ликуо Као (0:1), но после перерыва выиграл встречу (7:1).

В следующем круге конкурентом казахстанца станет победитель пары Жоламана Шаршенбекова из Кыргызстана и американца Ильдара Хафизова.

На предварительной стадии Султангали выиграл у Александра Трандафиру из Молдавии (9:0), а затем прошел Геворга Гарибяна (3:0).

Ранее казахстанец Амангали Бекболатов, выступающий в категории до 55 килограммов, упустил медаль турнира, когда проиграл Жасурбеку Ортикбоеву из Узбекистана. ЧМ по видам борьбы продлится до 18 сентября.

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