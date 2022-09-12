Чемпионы Азии из Казахстана, или кто претендует на медали ЧМ по борьбе

Определились потенциальные соперники казахстанского борца Айдоса Султангали в схватке за третье место на чемпионате мира в Белграде, сообщает корреспондент Vesti.kz. На медали претендуют еще два казахстанца - противостояния пройдут завтра, 13 сентября.

26-летний чемпион Азии-2021 и призер ЧМ-2018, пробившийся в схватку за бронзу в категории до 60 килограммов, встретится с победителем пары венгра Кристиана Кечкемети и американца Илдара Хафизова.

28-летний тяжеловес Алимхан Сыздыков (до 130), также владеющий континентальным титулом 2022 года, в утешительном турнире встретится с Сабахом Салехом Шариати из Азербайджана, а затем - с Якобом Каджая из Грузии. Если казахстанец пройдет оппонентов, то за бронзу поборется с Мантасом Княстаусом из Литвы.

26-летняя казахстанка Марина Седнева (до 55) в утешительном турнире сойдется Эльвирой Камалоглу из Турции, а затем - Менгу Си из Китая. Соперницей призера Азии-2019 в потенциальной схватке за бронзу может стать Жакарра Гвениша Винчестер из США.

Ранее казахстанец Амангали Бекболатов, выступающий в категории до 55 килограммов, упустил медаль турнира, когда проиграл Жасурбеку Ортикбоеву из Узбекистана. ЧМ по видам борьбы продлится до 18 сентября.

Первая медаль? Казахстанец вышел в схватку за бронзу ЧМ по борьбе

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