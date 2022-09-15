Бэнкс ставит на победу Ахмедова над экс-соперником Головкина

Казахстанец Али Ахмедов должен победить американца Габриэля Росадо. Такое заявление корреспонденту Vesti.kz в Лас-Вегасе сделал его тренер Джонатан Бэнкс, который также работает с Геннадием Головкиным. Он высказался о высоких шансах своего подопечного.

"Али в хорошей форме. Он хороший боец. И он готов, чтобы выиграть. У него очень высокие шансы в бою с Росадо. Али выиграет. Да, это самый важный бой на данный момент для его карьеры", - сказал Бэнкс.

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Напомним, что Ахмедов выступит в андеркарте трилогии Головкин - "Канело". По казахстанскому времени бой состоится утром в воскресенье, 18 сентября, в Лас-Вегасе (Невада, США).

На кону будет стоять "североамериканский" пояс чемпиона IBF во втором среднем весе. Ранее стало известно, что в прямом эфире его покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

Интересы Ахмедова представляет промоутерская компания GGG Promotions, основателем которой является Головкин. GGG сам встречался с Росадо в 2013-м году, победив его техническим нокаутом в седьмом раунде.

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