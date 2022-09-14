Головкин - "Канело": где смотреть бой в прямом эфире

18 сентября по казахстанскому времени Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) проведет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) третий бой против Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вечер бокса в прямом эфире покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan. Трансляция начнется 18 сентября в 05:00 по времени Нур-Султана и будет также доступна на официальных сайтах канала.

В шесть утра начнется основной кард, а главный бой стартует ориентировочно в 8:00.

Головкин - "Канело": время начала и прямая трансляция боя

Отметим, что третий бой пройдет на T-Mbile Arena, где состоялись два предыдущих поединка. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018-м победил "Канело".

В предстоящем поединке на кону будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет Альварес. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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