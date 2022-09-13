Головкин - "Канело": время начала и прямая трансляция боя

Стриминговый сервис DAZN объявил время начала трилогии Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Известно и о других событиях недели поединка в Лас-Вегасе.

На 15 сентября намечена финальная пресс-конференция конкурентов, а на следующий день пройдет официальное взвешивание.

"Все события недели боя #CaneloGGG3 🍿 Смотрите #CaneloGGG3 в прямом эфире на DAZN", - пишет источник.

Что касается вечера профессионального бокса, то он стартует в ночь с 17 на 18 сентября по времени Нур-Султана (02:45). В шесть утра начнется основной кард, а главный бой стартует ориентировочно в 8:00.

DAZN показал глазами "Канело" реванш с Головкиным

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