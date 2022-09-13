Головкин рассказал о бое в Казахстане и карьере после трилогии с "Канело"

Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) высказался о карьере после третьего поединка с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. По словам GGG, которые приводит boxingscene.com, он хотел бы еще отбоксировать в Казахстане.

Ранее стало известно начало трилогии, а казахстанский боксер высказался о своих планах после нее.

"Я бы так не сказал, - сказал Головкин, когда его спросили, станет ли его третий поединок против Альвареса финалом его карьеры. - У меня еще много планов. Есть моя родная страна Казахстан, где я считаю, что мне нужен бой.

С одной стороны, могу сказать, что ушел на пенсию некоторое время назад, когда началась пандемия, очень активная часть карьеры. Но, с другой стороны, у меня еще есть планы в мире бокса".

Напомним, что трилогия состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). На кону боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

Головкин - "Канело": время начала и прямая трансляция боя

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