DAZN показал глазами "Канело" реванш с Головкиным

Стриминговый сервис DAZN показал от лица Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) бой-реванш против Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Этот бой, в котором "Канело" одержал победу, состоялся в сентябре 2018-го - через год после ничьей в Лас-Вегасе.

Ранее DAZN показал первый бой глазами GGG.

Напомним, что трилогия состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). На кону боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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