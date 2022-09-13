Казахстан выиграл дебютную медаль ЧМ по борьбе

Казахстанский борец Айдос Султангали выиграл бронзу на чемпионате мира в Белграде, сообщает корреспондент Vesti.kz. Эта медаль стала первой для наших борцов в Сербии.

26-летний чемпион Азии-2021 и призер ЧМ-2018, пробившийся в схватку за третье место в категории до 60 килограммов, встретился с венгром Кристианом Кечкемети.

Казахстанец набрал первое очко в схватке, но затем пропустил контратаку от конкурента и позволил ему сравнять счет (1:1). В конце трехминутки Султангали оформил еще четыре балла, а после перерыва увеличил отрыв (7:1). Конкурент заработал только предупреждение.

Напомним, что стартовал казахстанец с победы над Александром Трандафиру из Молдавии (9:0), а затем прошел Геворга Гарибяна из Армении (3:0). В полуфинале Султангали уступил вице-чемпиону мира Жоламану Шаршенбекову из Кыргызстана (0:7).

Добавим, что сохраняют шансы на медали некоторые участницы в женской борьбе, а затем в турнир вступят представители вольной борьбы.

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