Призер Олимпиады из Казахстана получит "второй шанс" на ЧМ по борьбе?

Представительница женской борьбы из Казахстана Елена Шалыгина досрочно уступила в квалификации чемпионата мира в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

36-летняя Шалыгина, выступающая в весовой категории до 65 килограммов, проиграла болгарке Мими Николовой Христовой (1:11), но может рассчитывать на утешительный турнир. Ее конкурентка прошла в полуфинал.

В категории до 50 килограммов 26-летняя Светлана Анкичева выиграла в квалификации Миран Чеон из Кореи (5:3), но затем уступила канадке Мэдисон Бланке Паркс (0:4).

Не смогла успешно стартовать многократный призер континентальных турниров - 34-летняя Жулдыз Эшимова. В схватке 1/8 финала казахстанка проиграла Хулан Батуяг из Монголии (0:3).

27-летняя Гулмарал Еркебаева (до 76) выиграла на старте турнира у Фанни Наги Над из Сербии (6:0), но в следующем круге уступила Ясмин Адар из Турции (0:10).

Таким образом, Шалыгина, Эшимова и Еркебаева сохраняют шансы побороться за бронзу, а для Анкичевой чемпионат мира завершился.

Ранее в медальную схватку пробился чемпион Азии Айдос Султангали (до 60) и узнал имя следующего соперника. Чемпионат мира по видам борьбы в Белграде продлится до 18 сентября.

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