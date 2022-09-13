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Новости спорта Хоккей КХЛ
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"Барыс" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

"Барыс" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ
©ХК "Барыс"

Континентальная Хоккейная Лига, Регулярный чемпионат

Барыс - Трактор 3:1

Голы:

Вей (Михайлис), 6 (1:0); Савицкий (Михайлис), 15 (2:0); Пулккинен (Бурдасов), 19 (2:1); Вей, 59 (3:1)
Турнирная таблица →

Казахстанский клуб "Барыс" обыграл на своем льду челябинский "Трактор" и одержал первую победу в новом регулярном чемпионате КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz. Один из голов конкурентов был отменен.

Игра в Нур-Султане завершилась со счетом 3:1. Первую шайбу в матче забил новый капитан "Барыса" Линден Вей, а затем канадский легионер помог отличиться Кириллу Савицкому.

Еще до первого перерыва конкуренты сократили разницу в счете, забив гол в большинстве - отличился Теему Пулккинен.

В третьем периоде "Трактор" отыгрался, но шайбу отменили после видеопросмотра: рефери встречи определили, что атакующий игрок мешал вратарю отразить бросок.

На последних секундах матча Вей отправил шайбу в пустые ворота, когда "Барыс" играл в большинстве, и установил окончательный счет в игре.

Ранее "Барыс" проинформировал о контрактах со словацким вратарем Юлиусом Гудачеком и канадским защитником Нельсоном Ножье.

Добавим, что встречей с "Трактором" казахстанский клуб открыл домашнюю серию - "Барыс" дважды сыграет с "Авангардом" (15 и 16 сентября), а затем примет "Сибирь" (18 сентября) и "Сибирь" (20 сентября).

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Трактор

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