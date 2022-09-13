"Барыс" подписал легионера из Канады после контракта с медалистом ЧМ

Хоккейный клуб "Барыс" официально объявляет о заключении контракта с Нельсоном Ножье, информирует пресс-служба. Одностороннее соглашение с канадским хоккеистом рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2023 года).

Ранее клуб заключил соглашение с голкипером Юлиусом Гудачеком, а затем оформил контракт с 26-летним Ножье.

"Ножье начинал карьеру в родном городе Саскатун. В 2014 году был задрафтован "Виннипегом", в составе которого позже дебютировал в НХЛ (всего – 11 матчей). На протяжении шести лет Нельсон был одним из лидеров оборонительных порядков фарм-команды "Виннипега" - "Манитобы Мус".

Минувший сезон габаритный спортсмен заканчивал в составе "Онтарио Рейн" (1+3 за 13 игр). В целом за 255 матчей в АХЛ Ножье заработал 45 (9+36) баллов за результативность", - пишет источник.

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