"Барыс" объявил о подписании призера чемпионата мира

"Барыс" официально объявил о заключении контракта с Юлиусом Гудачеком, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Одностороннее соглашение со словацким вратарем будет действовать один сезон (до 30 апреля 2023 года).

Ранее он выступал в КХЛ на протяжении четырех с половиной лет за "Северсталь" и "Спартак". Минувший сезон Юлиус начинал в составе рижского "Динамо" (14 матчей, КН – 2,96), после чего перебрался в "Спарту" и помог команде дойти до финала чемпионата Чехии. В плей-офф Гудачек сыграл 12 встреч, пропуская в среднем 2,21 шайб за матч при 91 проценте отраженных бросков.

Также на протяжении последних лет голкипер неизменно входил в состав национальной сборной Словакии. В 2012 году Гудачек вместе со своей командой выиграл серебряные медали чемпионата мира.

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