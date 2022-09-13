"Барыс" выбрал нового капитана после подписания двух легионеров

Канадский форвард Линден Вей стал новым капитаном "Барыса" перед первой домашней серией в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. 31-летний легионер забил два гола в сезоне.

Об обновлениях стало известно после объявления состава столичного клуба на домашний матч с челябинским "Трактором". Вей стал капитаном, а его ассистентами - Никита Михайлис и Антон Сагадеев.

Ранее "Барыс" проинформировал о контрактах со словацким вратарем Юлиусом Гудачеком и канадским защитником Нельсоном Ножье.

Казахстанский клуб набрал только одно очко в стартовых выездных играх, но открыл счет в домашней игре с "Трактором". На седьмой минуте отличился Вей с передачи Михайлиса.

"Барыс" подписал легионера из Канады после контракта с медалистом ЧМ

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