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"Кто он такой?" Головкин - в большом интервью о трилогии с "Канело"

"Кто он такой?" Головкин - в большом интервью о трилогии с "Канело"
©tengrinews.kz, Турар Казангапов

Известный казахстанский боксер Геннадий Головкин заявил, что у него есть планы на дальнейшую карьеру, сообщает корреспондент Tengrinews.kz Юлия Милова из Лас-Вегаса. Он жестко ответил мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу перед трилогией и не исключил возможность их четвертого поединка.

- С последнего боя с "Канело" прошло четыре года, что изменилось за это время?

- За эти четыре года произошло многое. Мы все понимаем, какое это было время, была пандемия. И какие мысли только не настигали. Многие болели, потеряли близких, непростое время было. Наверное, подведу итог и скажу, что, когда объявили о нашем бое, я подумал, что, значит, действительно сейчас это время пришло, и я принял решение этот бой делать.

- "Канело" много говорит, что для него это больше, чем бой, это личное.

- Он может говорить, что для него это персональное. Неправильно было бы за него что-то говорить. Как я вижу со стороны, здесь последний бой на DAZN, последний бой по контракту, времени много прошло, это все суммируется. И сейчас, спустя четыре года, появляются заявления с его стороны, что "я нокаутирую", "я закончу его карьеру".

Как он закончит мою карьеру? Кто он такой, чтобы начинать или заканчивать мою карьеру? Это то, чем он хочет себя возвысить. Он не в том возрасте, не в том положении, чтобы так заявлять. Если бы это было что-то личное, это случилось бы сразу. А сейчас прошло много времени, и это неправильно с его стороны.

- Не считаете неуважением с его стороны эти заявления о том, что он вас нокаутирует?

- Я не считаюсь с его словами. Уже давно не обращаю внимания на то, что он говорит.

- "Канело" говорил, что контракт на бой был почти подписан перед пандемией.

- Почти совсем чуть-чуть. И опять потерял ручку. Ну это же неправда.

- Не все боксеры проводят трилогии. Но если для "Канело", как он говорит, это что-то личное, то в чем была ваша мотивация, когда вы соглашались на третий бой?

- Не у всех боксеров есть возможность провести трилогию. Здесь даже дело не в возможности, а в понимании: либо ты в боксе еще, либо ты не в боксе. Я рад тому, что в свои 40 лет я являюсь востребованным, у нас самый большой поединок в боксе сейчас. Меня это радует. Почему нет? Я решил это сделать.

- Согласитесь, что на "Канело" сейчас больше давления, так как это он может потерять пояса и это ему надо доказывать, что в предыдущих двух боях судейство было действительно объективным?

- Я не думаю, что какое-то давление оказывается на нас. Мы оба спортсмены, и мы знаем, что нам нужно сделать. Кто меньше допустит ошибок в своей работе, тот и победит.

- А вы не устали от хайпа вокруг боя?

- Это неотъемлемая часть этого шоу-бизнеса, поэтому все стараются пиарить бой, как могут.

- Предыдущие бои с "Канело" вы провели в 160 фунтах, теперь будете драться в 168, есть ли разница?

- Однозначно есть разница между 160 фунтами и 168 или 175 - в том, как мы себя чувствуем, как мы себя ощущаем. Но скажу так: это бой против "Канело". Мы дрались в 160, теперь будем драться в 168, либо мы бы дрались в 175, мы бы оба находились в одной ситуации, в одном ринге, и для нас обоих были бы единые правила, по которым мы дрались.

Так что, в принципе, плюс-минус мы находимся в одной и той же ситуации. Да, я в первый раз буду драться в профи в 168, я себя замечательно чувствовал в 160, но мы договорились на 168, никаких оправданий.

- Вы хорошо знаете "Канело", знаете его стиль. Будут ли какие-то сюрпризы для вас?

- Мы вообще очень хорошо друг друга знаем. И мы оба понимаем, что это очень тяжелый бой для нас обоих. Два предыдущих боя – уже история. И они были замечательные, выдающиеся, я считаю, и нельзя преуменьшать их значение. Да, может быть, какие-то моменты не получились, например, закончить досрочно. Трилогия – совершенно другой бой. Я думаю, он будет большим, грандиозным, запоминающимся. На что, по крайней мере, я надеюсь.

- Этот бой для вас может стать последним на DAZN, но "Канело" говорит, что он готов и к четвертому бою. А вы могли бы рассмотреть четвертый бой?

- Знаете, ты остаешься в боксе, пока ты востребован. Я скажу больше: у меня есть планы, не отталкиваясь от того, как закончится этот бой. У меня есть планы в 160 фунтах, есть планы на мою дальнейшую карьеру. Если говорить о какой-то ничьей и у нас будет вырисовываться четвертый бой, то почему бы и нет? Но это будет уже совсем по другим условиям. Хотелось бы поучаствовать в этом, да. Но не забывайте, что у меня три чемпионских пояса в среднем весе.

- Вы уже обеспечили себе наследие для Зала славы.

- Я никогда не читал правил, по которым ты попадаешь туда. Но надеюсь, что я туда попаду (смеется).

- Как вы относитесь к тому, что организаторы впервые не называют вас фаворитом?

- Для Matchroom я, может быть, и андердог, но ни в коем случае не для себя. Я верю в то, что делаю, и верю в свои силы.

Димаш Кудайберген исполнит гимн Казахстана на трилогии Головкин - "Канело"

Напомним, что трилогия, как и два предыдущих поединка, пройдет в Лас-Вегасе (Невада, США). По казахстанскому времени бой пройдет утром в воскресенье, 18 сентября.

Ранее стало известно, что в прямом эфире его покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

На кону будут стоять только пояса "Канело", который является абсолютным чемпионом в суперсреднем весе, а гимн Казахстана исполнит Димаш Кудайберген.

Новый выпуск на нашем канале! Смотрим!

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Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Профессиональный бокс

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