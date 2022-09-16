"Канело" размечтался о победе нокаутом перед боем с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) заявил, что планирует досрочно завершить третий бой против казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе (Невада, США) от отметил, что очень мотивирован, назвав GGG трудным соперником.

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"Я счастлив вернуться в ринг. Это очень эмоционально и мотивирует меня. Я усердно работал и чувствую, что способен завершить этот бой за двенадцать раундов. Знаю, что это будет тяжело, но всегда стараюсь преодолевать трудности. Я действительно мотивирован, чтобы закончить этот бой досрочно. Я знаю, что передо мной трудный соперник, сильный и умный боец. Но таковая моя цель", - сказал Альварес.

Напомним, на кону поединка будут стоять только пояса мексиканца, который является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

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Бой состоится на арене T-Mobile. По казахстанскому времени он пройдет утром в воскресенье, 18 сентября, и будет показан в прямом эфире телеканалами Qazaqstan и Qazsport. Гимн Казахстана перед боем исполнит Димаш Кудайберген.

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