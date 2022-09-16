Геннадий Головкин сделал заявление перед трилогией с "Канело"

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) уверен в себе и своей победе над мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО). Такое заявление он сделал на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе (штат Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz. GGG отметил, что это будет большой бой для обоих боксеров.

"В первую очередь, я хочу всех поприветствовать, - обратился Головкин к фанатам в зале. - Я рад был здесь. С последнего раза прошло уже четыре года, много времени. Наконец, это произойдет. Я думаю, это самый большой день для всего бокса. Самый большой подарок для фанатов. Я чувствую себя комфортно, я силен, я готов.

Я уверен в своей победе, уверен в себе, уверен в своей команде, в людях, которые меня поддерживают. Это моя жизнь, это моя настоящая жизнь. Мы оба - профессиональные спортсмены. Его стратегия - более агрессивная, моя - больше на опыте. Посмотрим. Ринг покажет, кто лучше. Это большой бой для нас.

У меня три пояса в 160 фунтах. Это будет бой в 168. Новый опыт для меня. Все меняется, все возможно в этой жизни".

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Напомним, что в эти выходные они проведут трилогию. Поединок состоится на арене T-Mobile. По казахстанскому времени он пройдет утром в воскресенье, 18 сентября, и будет показан в прямом эфире телеканалами Qazaqstan и Qazsport. Гимн Казахстана перед боем исполнит Димаш Кудайберген.

На кону будут стоять пояса Альвареса, который является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

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