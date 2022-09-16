Назван сумасшедший гонорар Головкина за трилогию с "Канело"

Издание Elfinanciero назвало гонорары Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) по итогам предстоящей трилогии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает источник, соперникам уже гарантирован миллионный гонорар за выход на ринг, независимо от исхода боя, благодаря предыдущим переговорам между ними и промоутерской компанией Matchroom Boxing.

Геннадий Головкин заработает восемь миллионов долларов и может получить в общей сложности до 45 миллионов долларов за счет PPV и других дополнительных доходов.

Альварес получит за бой с GGG до 65 миллионов долларов, из которых 10 миллионов - его базовые выплаты, а остальное - права на трансляцию, платные просмотры (PPV) и спонсорство.

Отмечается, что в первом бою "Канело" заработал 40 миллионов, а Головкин - 22 миллиона. Во втором бою оба заработали по 30 миллионов.

Напомним, третий бой между Головкиным и Альваресом пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 18 сентября по казахстанскому времени. Там же состоялись два предыдущих боя между ними. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018-м победу отпраздновал мексиканец.

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